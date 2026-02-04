«Это моя мечта. Уйду с поясом». Топ-боец UFC заявил о намерении нокаутировать Махачева

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий четвёртое место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес поделился мыслями насчёт возможного поединка с чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я твёрдо решил, что буду упорно работать, чтобы отобрать титул у кого-нибудь. Это моя мечта и это мой приоритет. Мне всё равно, кого мне придётся победить. Я хочу завоевать титул. Мне всё равно, буду ли я драться с Махачевым или с кем-то ещё. Я хочу стать чемпионом и очень усердно готовлюсь к этому. Хочу одержать победу нокаутом и уйти с поясом в руках», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.