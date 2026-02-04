Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это моя мечта. Уйду с поясом». Топ-боец UFC заявил о намерении нокаутировать Махачева

«Это моя мечта. Уйду с поясом». Топ-боец UFC заявил о намерении нокаутировать Махачева
Комментарии

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий четвёртое место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес поделился мыслями насчёт возможного поединка с чемпионом UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым.

«Я твёрдо решил, что буду упорно работать, чтобы отобрать титул у кого-нибудь. Это моя мечта и это мой приоритет. Мне всё равно, кого мне придётся победить. Я хочу завоевать титул. Мне всё равно, буду ли я драться с Махачевым или с кем-то ещё. Я хочу стать чемпионом и очень усердно готовлюсь к этому. Хочу одержать победу нокаутом и уйти с поясом в руках», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Махачев — машина! Ислам проделал идеальную работу по переходу в новый вес
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android