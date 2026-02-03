Экс-боец UFC: если Топурия победит Махачева и заберёт его титул, то станет Джорданом в ММА

Бывший обладатель титула BMF американец Хорхе Масвидаль предположил, что ждёт непобеждённого 29-летнего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илию Топурию в случае, если он победит россиянина Ислама Махачева и завоюет третий титул UFC.

«Никто ещё не становился чемпионом UFC в трёх весовых. Даже сейчас Илии предстоит очень сложная задача — перейти в весовую категорию до 77 кг и победить Махачева. Так что, если он это сделает, нельзя будет отрицать, что Топурия — это Майкл Джордан в мире ММА. Он обойдёт остальных — Джона Джонса, Жоржа Сен-Пьера. Его нужно будет отнести к отдельной категории величия», — приводит слова Масвидаля портал Sportskeeda.