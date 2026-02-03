Скидки
Топ-боец UFC Царукян встретился с Галицким, поблагодарив его за развитие Краснодара

Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян встретился с владельцем футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким, поблагодарив его за вклад в развитие города и спортивной сферы.

«Спасибо Сергею Николаевичу Галицкому за всё, что он сделал для Краснодара, спорта и людей», — подписал фото Царукян, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.

