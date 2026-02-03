Скидки
Фьюри ответил Уайлдеру, который обвинил его в жульничестве в боях с ним

Фьюри ответил Уайлдеру, который обвинил его в жульничестве в боях с ним
Комментарии

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри отреагировал на заявление 39-летнего американца Деонтея Уайлдера, который обвинил Цыганского короля в жульничестве в боях с ним.

«В двух последних боях [с Усиком] я не добился желаемого результата. Но вы же не слышите от меня жалоб и нытья, будто кто-то жульничал. Нет смысла плакать над пролитым молоком», — приводит слова Фьюри портал World Boxing News.

Напомним, Тайсон и Деонтей провели три боя, один из которых был признан ничьей, а два других завершились в пользу Фьюри.

