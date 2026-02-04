Тим Цзю вошёл в топ-2 в рейтинге WBO во втором среднем весе после победы в декабре

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю поднялся на второе место в рейтинге WBO во втором среднем весе.

Таким образом, Тим может стать потенциальным претендентом на бой с непобеждённым чемпионом WBA и WBO пуэрториканцем Ксандером Зайасом.

Напомним, поединок между Тимом и американцем Энтони Веласеском состоялся в среду, 17 декабря, в Сиднее (Австралия). Бой прошёл все 12 раундов и завершился победой Цзю единогласным судейским решением по итогам 10 раундов (100-90, 100-90, 100-91).

Ранее Тим Цзю поздравил Александра Волкановски с победой на UFC 325.