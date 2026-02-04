Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провели битву взглядов перед чемпионским боем PFL
Поделиться
В ночь с 3 на 4 февраля мск в Дубае (ОАЭ)состоялась битва взглядов перед титульным поединком между действующим чемпионом PFL в лёгком весе российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и соискателем чемпионского пояса англичанином Альфи Дэвисом. Бой между Нурмагомедовым и Дэвисом пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL в Дубае и станет его главным событием.
PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис
Фото: Скрин трансляции
В соглавном поединке бойцовского вечера PFL в Дубае за титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории встретятся российские спортсмены Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов, не потерпевшие в своих профессиональных карьерах ни одного поражения.
Видео: Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Дэвисом
Комментарии
- 4 февраля 2026
-
07:06
-
00:16
-
00:09
-
00:08
- 3 февраля 2026
-
23:02
-
22:46
-
22:23
-
22:05
-
21:16
-
21:05
-
20:33
-
19:43
-
18:39
-
18:16
-
17:42
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
15:47
-
15:39
-
14:56
-
14:53
-
14:00
-
13:54
-
13:00
-
11:42Шавкат Рахмонов исключён из рейтинга UFC Официально
-
11:40
-
10:30
-
10:30
-
10:18
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
08:45