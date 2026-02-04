Скидки
Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провели битву взглядов перед чемпионским боем PFL

В ночь с 3 на 4 февраля мск в Дубае (ОАЭ)состоялась битва взглядов перед титульным поединком между действующим чемпионом PFL в лёгком весе российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и соискателем чемпионского пояса англичанином Альфи Дэвисом. Бой между Нурмагомедовым и Дэвисом пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL в Дубае и станет его главным событием.

PFL 2026. PFL — PFL Dubai, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Альфи Дэвис
07 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Альфи Дэвис

Фото: Скрин трансляции

В соглавном поединке бойцовского вечера PFL в Дубае за титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории встретятся российские спортсмены Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов, не потерпевшие в своих профессиональных карьерах ни одного поражения.

Видео: Усман Нурмагомедов показал, как готовится к бою с Дэвисом

