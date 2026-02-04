Усман Нурмагомедов и Альфи Дэвис провели битву взглядов перед чемпионским боем PFL

В ночь с 3 на 4 февраля мск в Дубае (ОАЭ)состоялась битва взглядов перед титульным поединком между действующим чемпионом PFL в лёгком весе российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и соискателем чемпионского пояса англичанином Альфи Дэвисом. Бой между Нурмагомедовым и Дэвисом пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL в Дубае и станет его главным событием.

Фото: Скрин трансляции

В соглавном поединке бойцовского вечера PFL в Дубае за титул чемпиона PFL в полусредней весовой категории встретятся российские спортсмены Шамиль Мусаев и Рамазан Курамагомедов, не потерпевшие в своих профессиональных карьерах ни одного поражения.

