Джервонту Дэвиса после выхода под залог в Майами разыскивает полиция Мэриленда

Джервонту Дэвиса после выхода под залог в Майами разыскивает полиция Мэриленда
Комментарии

31-летнего непобеждённого американского боксёра Джервонту Дэвиса разыскивает полиция штат Мэриленд, сообщает TMZ. При этом только 30 января Дэвис был освобождён под залог в размере $ 16 тыс. в Майами (штат Флорида).

Сообщается, что 3 февраля ордер на арест Джервонты Дэвиса выдал суд Балтимора, где в 2023 году он был осуждён на три года условно за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, при этом возможной причиной выдачи ордера может стать замена условного срока на фактический.

В Майами, где боксёр вышел под залог менее недели назад, он был задержан по обвинению в домашнем насилии, незаконном лишении свободы и попытке похищения.

Комментарии
