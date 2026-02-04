Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонс заявил, что не сможет провести схватку по борьбе с Кормье из-за проблем со здоровьем

Джонс заявил, что не сможет провести схватку по борьбе с Кормье из-за проблем со здоровьем
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, что не сможет провести схватку по правилам борьбы с членом Зала славы UFC соотечественником Даниэлем Кормье из-за серьёзных проблем со здоровьем.

«У меня тяжёлый артрит, большинство людей об этом не знает. Мой левый тазобедренный сустав поражён артритом… В последний тренировочный лагерь я ложился спать с дикой болью. У меня есть трёхлетний сын, и я хочу сохранить то, что осталось от моих бёдер, чтобы играть с ним», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Материалы по теме
«Кое-что выходит из-под моего контроля». Джон Джонс намекнул, что боя с Перейрой не будет
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android