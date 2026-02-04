«Этот поединок состоится. Верю, что он сдержит слово». Уайлдер — о бое с Усиком

39-летний бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что он ещё проведёт бой с непобеждённым украинцем Александром Усиком в будущем.

«Этот бой состоится. Усик уже неоднократно говорил, что я последний недостающий элемент головоломки. Знаете, дело не в том, что я ему нужен, чтобы укрепить своё наследие, добиться выдающихся успехов в бизнесе, а потому что у него это уже есть и без меня. Но я понимаю, что он имеет в виду, говоря о нашей эпохе, о возможности сражаться со всеми в нашу эпоху и конкурировать с ними, потому что я хочу делать то же самое.

Только боец поймёт, что значит быть воином, иметь такой менталитет и идти до конца, потому что многие будут говорить: «Зачем ты это делаешь? У тебя есть деньги. У тебя есть успех. Почему? Да, просто уходи на пенсию. Тебе это не нужно». Я хочу сказать, что ты не воин. Ты не знаешь, что значит быть воином.

Ты знаешь, что значит нанести удар, но не знаешь, что значит сказать кому-то, что делать со своей жизнью и карьерой, и принять решение самому. Поэтому полностью понимаю его позицию, верю, что он сдержит своё слово», — приводит слова Уайлдера портал BoxingScene.