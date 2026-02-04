Анонсирован следующий бой Майкла Пейджа в UFC

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC Fight Night 270, который состоится 21 марта в Лондоне (Великобритания).

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) Майкл Пейдж встретится с соотечественником Сэмом Паттерсоном.

Майклу Пейджу 38 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, с 2024-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации три победы и одно поражение.

Сэму Паттерсону 29 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.