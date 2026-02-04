«Еду в Россию». Йоэль Ромеро подписал контракт с лигой IBA Bare Knuckle

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро подписал контракт с лигой кулачных боёв IBA Bare Knuckle. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Как дела ребята? Йоэль Ромеро едет в Россию», — сказал Ромеро в видео, опубликованном в официальном аккаунте IBA в социальной сети.

Напомним, в последнем поединке по правилам ММА, который состоялся 24 февраля 2024 года на турнире PFL vs Bellator, Ромеро единогласным решением судей победил бразильца Тиаго Сантоса. В рекорде Солдата бога по ММА 16 побед и семь поражений. Ранее также сообщалось, что Ромеро проведёт бой под эгидой IBA Bare Knuckle в марте 2026 года.