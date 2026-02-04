Непобеждённый боец UFC: Махачев ищет лёгкий бой, говоря о Камару Усмане

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий третье место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес упрекнул чемпиона UFC в категории до 77 кг россиянина Ислама Махачева в желании драться с нигерийцем Камару Усманом.

«Они знают, что у Усмана много травм, он крупный, кто знает, сможет ли он уложиться в полусредний вес как раньше? Мы не знаем, но, возможно, именно этого они и хотят. Махачев молод, у него очень взрывная борьба и отличное джиу-джитсу. Для меня это [желание Ислама драться с Камару] выглядит как поиск лёгкого боя.

Усман победил Бакли, нужно отдать ему должное как бывшему чемпиону, как и Исламу, когда тот перешёл в более тяжёлую весовую категорию и сразу сразился за титул. Но думаю, что приоритет UFC — это боец, который настроен на долгосрочную карьеру, который часто выступает, который готов умереть, пытаясь завоевать титул. Они могут позволить легенде попытаться вернуться в октагон, или же взять более молодого претендента, который будет выступать за них гораздо дольше. UFC знает, что для них лучше. Думаю, UFC задвинет Камару», — приводит слова Моралеса портал MMAJunkie.