Роман Долидзе выступит на турнире UFC в марте, есть соперник

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC Fight Night 270, который состоится 21 марта в Лондоне (Великобритания).

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Долидзе встретится с британцем Кристианом Данканом.

Роману Долидзе 37 лет. Уроженец Грузии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения.

Кристиану Данкану 30 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.