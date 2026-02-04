Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роман Долидзе выступит на турнире UFC в марте, есть соперник

Роман Долидзе выступит на турнире UFC в марте, есть соперник
Комментарии

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC Fight Night 270, который состоится 21 марта в Лондоне (Великобритания).

Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Долидзе встретится с британцем Кристианом Данканом.

Роману Долидзе 37 лет. Уроженец Грузии дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2020-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации девять побед и четыре поражения.

Кристиану Данкану 30 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2023-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации шесть побед и два поражения.

Материалы по теме
Официально
Анонсирован следующий бой Мовсара Евлоева в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android