«На 90% готов к этому». Роберт Уиттакер — о переходе в полутяжёлый вес

«На 90% готов к этому». Роберт Уиттакер — о переходе в полутяжёлый вес
Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер выразил готовность к переходу в полутяжёлый вес, пожаловавшись на трудности со сгонкой в категорию до 84 кг.

«Последние несколько сгонок были тяжёлыми. Мне кажется, что полутяжёлый дивизион открыт для всех. Чувствую, есть много парней, которых я могу победить. Сейчас нахожусь на таком этапе, когда меня могут отговорить от перехода в более тяжёлую весовую категорию, но… К концу тренировочного лагеря в среднем весе я чувствую себя очень слабым. Это сильно портит удовольствие от поединков… Я на 90% готов [к переходу]», — приводит слова Уиттакера портал Sherdog.

