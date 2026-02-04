Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это не секрет». Лерон Мёрфи рассказал о плане на бой с Евлоевым

«Это не секрет». Лерон Мёрфи рассказал о плане на бой с Евлоевым
Комментарии

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Мовсар – элитный, очень хороший боец. Если начистоту, он хорош во всём, но я верю, что смогу затащить его в глубокие воды. То, что я намереваюсь делать, не является секретом. Это будет защита в борьбе и агрессивная атака [в стойке]. Я буду давить на него, давить и заставлять совершать ошибки. И буду охотиться за нокаутом от начала и до конца», — сказал Мёрфи в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев отреагировал на анонс боя с Лероном Мёрфи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android