«Это не секрет». Лерон Мёрфи рассказал о плане на бой с Евлоевым

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) британец Лерон Мёрфи высказался о предстоящем поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Мовсар – элитный, очень хороший боец. Если начистоту, он хорош во всём, но я верю, что смогу затащить его в глубокие воды. То, что я намереваюсь делать, не является секретом. Это будет защита в борьбе и агрессивная атака [в стойке]. Я буду давить на него, давить и заставлять совершать ошибки. И буду охотиться за нокаутом от начала и до конца», — сказал Мёрфи в подкасте Ариэля Хельвани.