Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд откровенно объяснил решение завершить карьеру в боксе.

«Послушайте, многие спрашивают меня об этом же. Я занимаюсь этим спортом с семи лет, а сейчас мне уже 38, то есть больше 30 лет в боксе. Спросите себя, если бы вы так тяжело нагружали свой организм на протяжении 30 лет, вы бы ушли из спорта? Именно поэтому я и закончил карьеру. Мне нечего больше достигнуть в этом спорте. Я отдал всего себя боксу, но собираюсь жертвовать здоровьем. И если бы я вернулся, с кем мне боксировать? Не с кем, я уже достиг всего. Возвращаться только из-за денег? Никогда не боксировал ради них, только ради наследия», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.