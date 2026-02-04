Скидки
Кроуфорд: моё наследие в боксе неоценимо, а достижения трудно превзойти

Кроуфорд: моё наследие в боксе неоценимо, а достижения трудно превзойти
Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд заявил, что не сомневается в величии своего наследия в боксе.

«Мне будет не хватать духа соперничества. Я человек соревновательный, мне нравится конкурировать, стремиться быть лучшим во всём, что я делаю. В то же время буду ценить то, что мне больше не придётся вставать рано и подвергать свой организм адским нагрузкам. Независимо от того, получил я признание или нет, меня уважают, все знают, что наследие Теренса Кроуфорда неоценимо. Мои достижения в боксе будет трудно превзойти», — приводит слова Кроуфорда журнал The Ring.

