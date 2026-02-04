Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теренс Кроуфорд назвал сложнейшего соперника в карьере в боксе. Это не Канело

Теренс Кроуфорд назвал сложнейшего соперника в карьере в боксе. Это не Канело
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд назвал своего сложнейшего соперника в карьере.

– Канело был самым сложным соперником, с которым ты когда-либо дрался?
– Нет. Им был Гамбоа. Наш поединок прошёл в лёгком весе, — приводит слова Кроуфорда портал Ready to Fight.

Кроуфорд провёл бой с экс-чемпионом мира в лёгком весе кубинцем Юриоркисом Гамбоа 28 июня 2014 года в Омахе (штат Небраска, США). Американец одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, Кроуфорд успешно провёл первую защиту титула WBO, одержав 24-ю победу подряд.

Материалы по теме
Кроуфорд, Пол и чемпионат мира со сборной России. Прорывы 2025 года в боксе
Кроуфорд, Пол и чемпионат мира со сборной России. Прорывы 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android