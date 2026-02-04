Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Туменов объяснил, от чего будет зависеть исход поединка Топурия — Царукян

Альберт Туменов объяснил, от чего будет зависеть исход поединка Топурия — Царукян
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о потенциальном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Арманом Царукяном.

«У Топурии очень хороший бокс. В стойке с ним стоять будет опасно любому легковесу. А Царукян лучше всего себя показывает именно в партере. На ногах он тоже неплох, но его сильная сторона, безусловно, — борьба. Это будет самое настоящее противостояние стилей. Течение их потенциального поединка будет зависеть от того, кто из них сможет свой стиль навязать», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
В команде Царукяна отреагировали на вызов Сен-Дени

Арман Царукян тренируется в частном самолёте

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android