Альберт Туменов объяснил, от чего будет зависеть исход поединка Топурия — Царукян

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов высказался о потенциальном поединке в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и соотечественником Арманом Царукяном.

«У Топурии очень хороший бокс. В стойке с ним стоять будет опасно любому легковесу. А Царукян лучше всего себя показывает именно в партере. На ногах он тоже неплох, но его сильная сторона, безусловно, — борьба. Это будет самое настоящее противостояние стилей. Течение их потенциального поединка будет зависеть от того, кто из них сможет свой стиль навязать», — приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

