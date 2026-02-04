Скидки
О’Мэлли сказал, кто должен стать следующим соперником Пимблетта в UFC

О'Мэлли сказал, кто должен стать следующим соперником Пимблетта в UFC
Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли сказал, кто, по его мнению, должен стать следующим соперником звёздного британского бойца лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетта.

«Хукер против Пимблетта, вот какой бой нужно устроить. Это будет зрелищный и громкий поединок. У обоих поражения. И в этом вся прелесть UFC, мы говорим о двух бойцах, которые только что проиграли, но всё равно хотим увидеть их бой», – сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 324 в январе, Пимблетт проиграл единогласным решением американцу Джастину Гэтжи. Хукер на UFC 325 в январе уступил техническим нокаутом французу Бенуа Сен-Дени.

