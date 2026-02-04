Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт включил Майка Тайсона в топ-4 величайших боксёров в истории

Дана Уайт включил Майка Тайсона в топ-4 величайших боксёров в истории
Президент UFC Дана Уайт представил собственный топ-4 величайших боксёров в истории, сообщает портал MMAJunkie.

Топ-4 величайших боксёров в истории по версии Уайта.

1. Мохаммед Али.
2. Шугар Рэй Робинсон.
3. Флойд Мейвезер-младший.
4. Майк Тайсон.

Мохаммед Али является Олимпийским чемпионом 1960 года в полутяжёлом весе, также он был абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе (1964—1966, 1974—1978) и признан «Спортсменом века» по версии нескольких спортивных изданий. Мохаммед Али занимает пятое место в рейтинге лучших боксёров всех времён и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. По окончании карьеры был включён в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксёрской славы (1990).

