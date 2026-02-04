Скидки
Бокс/ММА

«Счастливые концовки — для детей». Кормье — о том, помирится ли с Джоном Джонсом

«Счастливые концовки — для детей». Кормье — о том, помирится ли с Джоном Джонсом
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье объяснил, почему не собирается мириться с 38-летним соотечественником Джоном Джонсом.

«Честно говоря, после того, как я провёл все это время с Джоном в Таиланде, понял, что сегодня это уже совсем другой человек, чем был тогда. Джонс уже не тот, каким был, когда мы с ним переживали все эти трудности.

Мы были рядом друг с другом каждый день, и у нас были хорошие отношения. Бывали моменты, когда мы с Джоном действительно смеялись над чем-то — смеялись вместе. Но если бы мне не нужно было быть рядом с ним, я бы не стала быть рядом с ним добровольно. Зачем мне это нужно?

У меня больше нет тех негативных эмоций из прошлого, которые были у меня по отношению к нему. Честно. Мы плохо отзывались о семьях друг друга. У нас были ужасные отношения. Я не обязан прощать его и оставаться его другом. Так что да, я могу быть вежливым, могу работать с ним, заниматься своими делами, но не обязан быть другом. Я мужчина. Что есть, то есть.

Счастливые концовки — для детей, которым это нужно, чтобы заснуть перед сном, — для маленьких девочек, которые верят в принцев и принцесс. Необязательно дружить со всеми», — приводит слова Кормье портал Yahoo Sports.

Комментарии
