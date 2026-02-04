Флойд Мейвезер подал в суд на американский телеканал, потребовав $ 340 млн

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Флойд Мейвезер-младший подал в суд на американский телеканал Showtime, сообщает издание TMZ.

По информации ресурса, Мейвезер обратился в калифорнийский суд, заявив, что стал жертвой финансового мошенничества, совершённого его бывшим советником Элом Хэймоном при участии президента Showtime Стивена Эспинозы. Согласно стороне обвинения, в результате многолетнего сотрудничества Хэймон присвоил себе около $ 340 млн.

Отметим, в иске фигурирует утраченная часть гонорара за бой с Мэнни Пакьяо, состоявшийся в мае 2015 года, а также за поединок с Конором Макгрегором, состоявшийся в августе 2017 года.