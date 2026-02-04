Майкл Чендлер ответил, кого видит своим следующим соперником в UFC

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер заявил, что видит своим следующим соперником соотечественника Макса Холлоуэя, если тому удастся победить экс-чемпиона UFC в категории до 70 кг бразильца Чарльза Оливейру в бою за титул BMF. Их поединок станет главным событием турнира UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Я положил глаз на титул BMF, потому что, на мой взгляд, победа достанется Максу. На мой взгляд, Оливейра оправился после сокрушительного нокаута и очень быстро вернулся в форму, приступив к тренировкам. Если Макс победит, нацелюсь на пояс BMF, так что посмотрим», — приводит слова Чендлера портал MMAJunkie.