Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс назвал величайший поединок в истории UFC

Джон Джонс назвал величайший поединок в истории UFC
Комментарии

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, что считает свой первый поединок против шведа Александра Густафссона величайшим в истории североамериканской организации.

«Я скажу, что это мой поединок, первый бой против Александра Густафссона. Довольно круто быть частью этого противостояния. И мне нравится просматривать его сейчас», — сказал Джонс в интервью sportsnet.

Напомним, бой между Джонсом и Густафссоном состоялся 21 сентября 2013 года на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто (Канада) и возглавил турнир UFC 165. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джона единогласным решением судей.

Материалы по теме
«Счастливые концовки — для детей». Кормье — о том, помирится ли с Джоном Джонсом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android