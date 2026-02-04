Джон Джонс назвал величайший поединок в истории UFC

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс рассказал, что считает свой первый поединок против шведа Александра Густафссона величайшим в истории североамериканской организации.

«Я скажу, что это мой поединок, первый бой против Александра Густафссона. Довольно круто быть частью этого противостояния. И мне нравится просматривать его сейчас», — сказал Джонс в интервью sportsnet.

Напомним, бой между Джонсом и Густафссоном состоялся 21 сентября 2013 года на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто (Канада) и возглавил турнир UFC 165. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Джона единогласным решением судей.