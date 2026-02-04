«Посмотрим, кто здесь топ». Экс-боец UFC выступил за организацию боя Пимблетта и Сен-Дени

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени.

«Дайте ему Пэдди. Посмотрим, кто здесь топ. Пимблетт только что подрался за временный титул. Не должно быть бойца, с которым он не мог бы провести бой. Он только что подрался за временный титул! Все бои будут честными.

Считаю, что Сен-Дени этого заслуживает. Он сделал шаг вперёд, провёл бой. Да, проиграл Дастину Порье, но это был его первый бой с парнем из топ-5, каким тяжёлым поединок получился. Победа даёт ему ещё один шанс заявить о себе, к тому же это захватывающий боец. Бенуа стоит того, чтобы дать ему такой бой», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.