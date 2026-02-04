Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Посмотрим, кто здесь топ». Экс-боец UFC выступил за организацию боя Пимблетта и Сен-Дени

«Посмотрим, кто здесь топ». Экс-боец UFC выступил за организацию боя Пимблетта и Сен-Дени
Комментарии

Бывший боец UFC американец Мэтт Браун выступил за организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) между британцем Пэдди Пимблеттом и французом Бенуа Сен-Дени.

«Дайте ему Пэдди. Посмотрим, кто здесь топ. Пимблетт только что подрался за временный титул. Не должно быть бойца, с которым он не мог бы провести бой. Он только что подрался за временный титул! Все бои будут честными.

Считаю, что Сен-Дени этого заслуживает. Он сделал шаг вперёд, провёл бой. Да, проиграл Дастину Порье, но это был его первый бой с парнем из топ-5, каким тяжёлым поединок получился. Победа даёт ему ещё один шанс заявить о себе, к тому же это захватывающий боец. Бенуа стоит того, чтобы дать ему такой бой», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Материалы по теме
«Я его финиширую». Пимблетт заявил о готовности подраться с Сен-Дени
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android