Рамазан Курамагомедов и Шамиль Мусаев провели дуэль взглядов перед боем за титул PFL

Непобеждённый боец полусреднего веса (до 77 кг) россиянин Рамазан Курамагомедов и его соперник соотечественник Шамиль Мусаев провели дуэль взглядов перед своим поединком за титул PFL, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

Фото: PFL

Рамазану Курамагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году. Всего на его счету 13 побед и ни одного поражения.

Шамилю Мусаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году. Всего на его счету 19 побед, ни одного поражения и одна ничья.

