Александру Емельяненко присвоено звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко стал заслуженным работником физкультуры Ингушетии, где проходил лечение от алкоголизма. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Указом главы Ингушетии российскому борцу смешанных единоборств Александру Емельяненко присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почётное звание присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта региона, а также за личные заслуги в подготовке спортсменов.

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.