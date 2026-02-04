Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Александру Емельяненко присвоено звание заслуженного работника физкультуры Ингушетии

Звёздный российский ветеран смешанных единоборств Александр Емельяненко стал заслуженным работником физкультуры Ингушетии, где проходил лечение от алкоголизма. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Указом главы Ингушетии российскому борцу смешанных единоборств Александру Емельяненко присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Республики Ингушетия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что почётное звание присвоено за вклад в развитие физической культуры и спорта региона, а также за личные заслуги в подготовке спортсменов.

Александру Емельяненко 44 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2003 году, встречался с такими бойцами, как Мирко Филипович, Джош Барнетт, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Джефф Монсон, Боб Сапп и Магомед Исмаилов. Всего на его счету в MMA 28 побед и девять поражений.

