Промоушену Fight Nights заблокировали 83 банковских счёта в трёх банках — Mash на спорте

Российскому промоушену Fight Nights, которым владеет Камил Гаджиев, заблокировали 83 банковских счёта в трёх банках из-за задолженностей на сумму в 72 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Половина ограничений пришлась ещё на 2024 год — за непредоставление деклараций. ФНС пересмотрела выплаты за 2021–2022 годы и недосчиталась 72 млн. Гаджиев подтвердил информацию, заявив, что юридическое лицо уже не используется в деятельности промоушена, а «ПСЛ «Файт Найтс» ликвидируют после выплат всех налогов.

Ранее Камил Гаджиев объяснил, почему непобеждённого Мовсара Евлоева могут уволить из UFC.

