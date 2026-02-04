Альберт Туменов назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов прокомментировал организацию поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Хорошо знаю Евлоева, мы с ним друзья. Считаю, что он давно заслужил драться за титул. И в бою с Мёрфи, думаю, фаворитом является именно Мовсар. Мы боролись с Евлоевым, несмотря на разницу в габаритах, я почувствовал его силу в партере. Он хорошо борется, очень выносливый. Если Мовсар сможет навязать свой темп и стиль, должен справиться с Лероном. Но и Мёрфи является опасным соперником», – приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.