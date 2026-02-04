Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Альберт Туменов назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи

Альберт Туменов назвал фаворита в бою Евлоев — Мёрфи
Комментарии

Бывший боец UFC россиянин Альберт Туменов прокомментировал организацию поединка в полулёгком весе (до 65 кг) между соотечественником Мовсаром Евлоевым и британцем Лероном Мёрфи, который состоится 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Англия).

«Хорошо знаю Евлоева, мы с ним друзья. Считаю, что он давно заслужил драться за титул. И в бою с Мёрфи, думаю, фаворитом является именно Мовсар. Мы боролись с Евлоевым, несмотря на разницу в габаритах, я почувствовал его силу в партере. Он хорошо борется, очень выносливый. Если Мовсар сможет навязать свой темп и стиль, должен справиться с Лероном. Но и Мёрфи является опасным соперником», – приводит слова Туменова издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев отреагировал на анонс боя с Лероном Мёрфи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android