Кирилл Сидельников высказался о перспективах Усмана Нурмагомедова в UFC

Бывший боец Bellator, а ныне генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о перспективах чемпиона PFL в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«В возрасте Усмана не будет проблем. У них большая команда, которая работает. Возраст – всего лишь цифры в паспорте. А состояние спортсмена мы видим сейчас. Он находится на пике. Главное, не передержать его в PFL. В боях он выглядит очень уверенно. В UFC, учитывая возраст и опыт, ему сразу могут давать соперников из топ-10. По низам он ходить не будет, зайдёт громко. Так можно будет быстрее добиться славы и успеха. Первые вызовы? Есть Пэдди Пимблетт. Британец часто высказывается в сторону команды Хабиба. Будет интересная история», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

