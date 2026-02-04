Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян назвал свою самую дорогую покупку в жизни.

«Наверное, это гостиница. Сколько она стоила? Ну, на то время 25 млн рублей», — сказал Царукян в интервью на YouTube-канале Mash на спорте.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года, а с UFC Арман начал сотрудничать с апреля 2019 года. Он является мастером спорта по вольной борьбе и ММА.