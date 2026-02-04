Скидки
Ярослав Амосов обвинил Майкла Пейджа в уклонении от боя

Украинский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ярослав Амосов заявил, что британец Майкл Пейдж уклонился от поединка с ним.

Напомним, 21 марта на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне (Великобритания) Пейдж сразится с соотечественником Сэмом Паттерсоном.

«Ловко уклонился от боя со мной и сразу запрыгнул в топ», — написал Амосов в социальных сетях.

Ярославу Амосову 32 года. Украинец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Становился чемпионом Bellator в полусреднем весе. С 2025 года выступает в UFC.

