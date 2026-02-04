Кирилл Сидельников: в PFL для Усмана Нурмагомедова соперников абсолютно нет

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников считает, что чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) соотечественник Усман Нурмагомедов должен переходить в UFC уже на данном этапе карьеры.

«Усман давным-давно готов к UFC. Для меня было очень удивительно, что он до сих пор не там. Очень странно, что в UFC его не подписали сразу после Bellator. Возможно, были определённые условия. Но в PFL для него соперников абсолютно нет», — сказал Кирилл Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 7 февраля на турнире PFL в Дубае (ОАЭ) Нурмагомедов проведёт защиту против британца Альфи Дэвиса.