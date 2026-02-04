Джо Роган: Танк Эбботт и сегодня смог бы надрать задницу многим тяжам в UFC

58-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил уверенность, что бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе соотечественник Дэвид Эбботт, более известный как Танк Эбботт, мог бы успешно проявить себя в лиге даже сегодня.

«Танк Эбботт показал бы себя очень хорошо [в сегодняшнем UFC], поскольку в тяжёлом весе конкуренция самая слабая. Смог бы он хорошо выступить против таких парней, как Сириль Ган или Том Аспиналл? Вероятно, нет. Это настоящие элитные ударники нашего времени.

Но Танк Эбботт был чертовски огромным парнем. Он был гигантом, сильным парнем с невероятной нокаутирующей силой, всегда был готов к драке. Посмотрите на Деррика Льюиса. У Деррика наибольшее количество нокаутов в истории UFC. Он не самый высококвалифицированный боец ​​в этом виде спорта. Льюис просто очень крупный и сильный парень с невероятной нокаутирующей силой. Он и сегодня относительно успешен. У него наибольшее количество нокаутов в истории тяжёлого дивизиона. Танк Эбботт всё равно бы надрал задницу многим бойцам из низов тяжёлого веса UFC и сегодня», — приводит слова Рогана портал MMA Fighting.