Бадаев объяснил поражение Физиева в боюс Руффи на UFC 325

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал поражение азербайджанца Рафаэля Физиева в поединке с бразильцем Маурисио Руффи, состоявшемся на турнире UFC 325 в январе.

«Физиев был агрессивен и шёл вперед, но не мог подойти на нужную для себя дистанцию. Мне не хватило от него ударов руками, хотя были ноги, финты, вертушки и выпады со скачка. Но грамотной работы я не увидел. Руффи очень габаритный и чувствительный легковес, который умеет бить навстречу без замаха. В первом раунде он дал Рафаэлю поработать, Физиев даже забрал первый раунд. Но во втором Руффи начал бить больше и жёстче, а когда попал — добил и не отпустил победу», — сказал Бадаев на своём YouTube-канале.

