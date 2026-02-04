Скидки
«Он отдал победу». Камару Усман раскритиковал Лопеса за реванш с Волкановски

«Он отдал победу». Камару Усман раскритиковал Лопеса за реванш с Волкановски
Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал поражение бразильца Диего Лопеса в титульном реванше с австралийцем Алексом Волкановски, состоявшемся на турнире UFC 325.

«Я увидел изменения, но это не сработало, потому что Лопес стал действовать осторожнее. Да, он стал лучше видеть удары ногами, делал шаг назад от лоу-киков и калф-киков, а не сразу бросался в огонь, охотясь за головой. Но мне кажется, что он слишком сильно сдерживал себя, из-за чего изменил свой стиль.

Как по мне, он отдал первый раунд, чтобы всё просчитать, но именно так он и отдал бой. Волкановски из тех парней, которые не замедляются. Он так и не остановился», — сказал Усман в подкасте Pound-4-Pound.

