Видео: Арман Царукян встретился с Эдуардом Сперцяном и Станиславом Агкацевым

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выложил в социальных сетях видеоролик, где он встретился с двумя футболистами клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» — капитаном и полузащитником Эдуардом Сперцяном и вратарём Станиславом Агкацевым.

«За футболом следите?» — подписал видеоролик Арман.

Во вторник, 3 февраля, краснодарские футболисты встречались с ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Основное время игры закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались москвичи — 5:4.

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.