Видео: Арман Царукян встретился с Эдуардом Сперцяном и Станиславом Агкацевым
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выложил в социальных сетях видеоролик, где он встретился с двумя футболистами клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» — капитаном и полузащитником Эдуардом Сперцяном и вратарём Станиславом Агкацевым.

«За футболом следите?» — подписал видеоролик Арман.

Во вторник, 3 февраля, краснодарские футболисты встречались с ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Основное время игры закончилось вничью — 2:2. В серии пенальти точнее оказались москвичи — 5:4.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
03 февраля 2026, вторник. 19:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 2
5 : 4
Краснодар
Краснодар
1:0 Гонду – 10'     2:0 Круговой – 37'     2:1 Кобнан – 54'     2:2 Гусейнов – 85'    
Удаления: Мойзес – 57' / Жубал – 38', Садчиков – 65'

В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения.

