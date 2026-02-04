Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чендлер нацелен на проведение боя в Белом доме

Чендлер нацелен на проведение боя в Белом доме
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер высказался о возможном выступлении на турнире UFC в Белом доме летом 2026 года.

«Я буду смотреть, как Холлоуэй и Оливейра сразятся за титул BMF, потому что думаю, что Макс победит. Оливейра быстро вернулся после серьёзного нокаута, переключившись на новый тренировочный лагерь. Если Макс победит, я буду нацелен на пояс BMF.

Что до боя с Конором, то с моей стороны не было проблем. Я надёжный, самый профессиональный боец в MMA. Возможно, даже в истории MMA. Учитывая это, еще есть надежда, что этот поединок состоится. Посмотрим, мы ведём переговоры. Как бы то ни было, 14 июня я буду на лужайке Белого дома», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.

Материалы по теме
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
У Царукяна новые конкуренты. UFC 325 оживил лёгкий дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android