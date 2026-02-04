Чендлер нацелен на проведение боя в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер высказался о возможном выступлении на турнире UFC в Белом доме летом 2026 года.

«Я буду смотреть, как Холлоуэй и Оливейра сразятся за титул BMF, потому что думаю, что Макс победит. Оливейра быстро вернулся после серьёзного нокаута, переключившись на новый тренировочный лагерь. Если Макс победит, я буду нацелен на пояс BMF.

Что до боя с Конором, то с моей стороны не было проблем. Я надёжный, самый профессиональный боец в MMA. Возможно, даже в истории MMA. Учитывая это, еще есть надежда, что этот поединок состоится. Посмотрим, мы ведём переговоры. Как бы то ни было, 14 июня я буду на лужайке Белого дома», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.