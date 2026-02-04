Дочь Дуэйна Джонсона отказалась продлевать контракт с WWE и раскритиковала Трампа

24-летняя Симона Гарсия Джонсон, являющаяся дочерью легендарного американского рестлера и популярного голливудского актёра Дуэйна «Скалы» Джонсона, отказалась продлевать контракт с промоушеном World Wrestling Entertainment (WWE) и покинула федерацию.

«В прошлый вторник состоялось моё последнее появлении в NXT, а следовательно и в WWE. Я благодарна всем, кто переживал за меня, наблюдал за моими выступлениями и оказывал поддержку на протяжении всей карьеры. Если быть честной, то решение не продлевать контракт далось мне очень трудно, ведь это также знаменует новый поворотный момент в моей жизни. Для меня было честью и привилегией быть Эйвой», — написала Джонсон в социальной сети Х.

Позже она опубликовала агрессивный пост в адрес администрации президента США Дональда Трампа: «И теперь, когда я могу сказать это от искренне от всей души, ********* ICE и всю администрацию». Затем она удалила пост. Симона осталась недовольна действия Трампа и иммиграционной и таможенной полиции США.