Бокс/ММА Новости

«Думали, я приду с бойцами». Хабиб показал фото с матча со Смоловым и Рублёвым

«Думали, я приду с бойцами». Хабиб показал фото с матча со Смоловым и Рублёвым
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов показал на своей странице в социальных сетях фотографию с товарищеского матча против команды экс-футболиста «Краснодара» Фёдора Смолова.

«Короче, вчера меня позвали на игру. Они думали, что я приду с бойцами», — подписал фотографию боец.

На фото также присутствуют бывшие игроки «Зенита» Олег Шатов и Игорь Смольников, экс-полузащитник «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Миралем Пьянич, бывший игрок «Челси» и сборной Франции Флоран Малуда, член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв.

