«Простите, ребята». Усман Нурмагомедов обратился к семье Альфи Дэфиса перед боем в PFL

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов в преддверии своей титульной защиты на турнире PFL в Дубае обратился к семье своего британского оппонента Альфи Дэвиса.

«Дэвис? Я не думаю, что у него много фанатов, но я знаю, что его семья здесь. И я хотел бы только сказать: «Простите, ребята». Этот титул будет со мной на долгое время, и неважно, кто захочет его забрать у меня — Альфи или кто-то ещё. Даже если они будут работать усердно и тяжело, у них ничего не получится», — приводит слова Нурмагомедова аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

В предыдущем бою Усман одолел ирландца Пола Хьюза.