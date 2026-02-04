Скидки
Бокс/ММА

В UFC объявили, кто заменит Алмабаева в главном бою турнира в Мексике в начале марта

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) сообщила о том, что 26-летний английский боец Лонир Кавана станет соперником 32-летнего мексиканского атлета Брэндона «Ребёнка-убийцы» Морено на турнире UFC Fight Night 268 в ночь на 1 марта 2026 года.

Соперником Морено должен был стать представитель Казахстана Асу Алмабаев, но 32-летний боец снялся с поединка из-за полученного повреждения.

На счету британца Каваны девять боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал восемь побед при одном поражении. Пять выигранных поединков он записал на свой счёт судейским решением, три — нокаутом. Единственное поражение потерпел нокаутом.

Морено обладает серией 23-10.

