Главная Бокс/ММА Новости

Бо Никал объяснил, почему заинтересован в борцовской схватке с Чимаевым и Садулаевым

Комментарии

Американский боец UFC и борец Бо Никал высказался по поводу своего желания устроить борцовскую схватку с чемпионом промоушена Даны Уайта Хамзатом Чимаевым и двукратным олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.

«Есть так много ребят, с которыми я хотел бы посостязаться. Хамзат — тот самый парень, с которым я мечтаю провести борцовский поединок. Если же говорить о матче мечты, то это недавно подписавший контракт с RAF Абдуррашид Садулаев — с ним было бы интересно сразиться. Садулаев не только один из лучших в настоящий момент, но и один из величайших борцов всех времён. Он, наверное, входит в топ-3, топ-5 величайших борцов в истории. Для меня было бы честью разделить с ним ринг», — приводит слова Никала издание MMA Fighting.

