Греческий кикбоксер анонсировал выставочный бой с Мейвезером

Греческий кикбоксер Майк Замбидис анонсировал на своей странице в социальных сетях постер, согласно которому он проведёт показательный бой против Флойда Мейвезера. Состоится он якобы 27 июня в Афинах.

Фото: Соцсети Майка Замбидиса

Как сообщалось ранее, 59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон планировал провести бой с Мейвезером в Африке в марте 2026 года, однако подтверждения данной информации так и не появилось.

В общей сложности Мейвезер за время карьеры в профессиональном боксе провёл 50 боёв, в которых добыл 50 побед (27 раз спортсмен побеждал нокаутом). В настоящий момент Флойду 48 лет.