Видео: Магомед Анкалаев тренируется в борцовском зале

Видео: Магомед Анкалаев тренируется в борцовском зале
В социальных сетях появился видеоролик, на котором 33-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев тренируется в борцовском зале с другими атлетами.

Магомед дебютировал в статусе профессионала в ММА в 2014 году, с 2018-го стал выступать в UFC. В марте 2024 года на турнире UFC 313 стал чемпионом организации в полутяжёлом весе, победив единогласным решением бразильца Алекса Перейру.

В своём последнем поединке, который состоялся 5 октября 2025 года на турнире UFC 320, Анкалаев разделил октагон с представителем Бразилии Алексом Перейрой. Для бойцов это был реванш. Победу нокаутом в первом раунде одержал Поатан.

