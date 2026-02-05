Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Как два пьяных мужика дрались». Усман Нурмагомедов — о поединке Пимблетта и Гэтжи

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о поединке за временный титул UFC в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом, в котором победу одержал Гэтжи.

UFC 2026. UFC 324, Лас-Вегас, США
Джастин Гэтжи (W) — Пэдди Пимблетт
25 января 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Пэдди Пимблетт

— Поединок Пимблетта и Гэтжи многие охарактеризовали как низкоуровневый. Если бы ты был в клетке против одного или второго, как думаешь, как бы завершился поединок?
— Я думаю, что бой закончился бы досрочно 100% с любым из них. Потому что то, как они дрались… я не знаю, как два пьяных мужика дрались. Джастин Гэтжи в свои 37 сделал очень хорошую работу, а Пимблетта я никогда не считал бойцом топ-10 UFC, — приводит слова Усмана Red Corner MMA в социальной сети Х.

