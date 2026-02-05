«Как два пьяных мужика дрались». Усман Нурмагомедов — о поединке Пимблетта и Гэтжи

Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов высказался о поединке за временный титул UFC в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом, в котором победу одержал Гэтжи.

— Поединок Пимблетта и Гэтжи многие охарактеризовали как низкоуровневый. Если бы ты был в клетке против одного или второго, как думаешь, как бы завершился поединок?

— Я думаю, что бой закончился бы досрочно 100% с любым из них. Потому что то, как они дрались… я не знаю, как два пьяных мужика дрались. Джастин Гэтжи в свои 37 сделал очень хорошую работу, а Пимблетта я никогда не считал бойцом топ-10 UFC, — приводит слова Усмана Red Corner MMA в социальной сети Х.