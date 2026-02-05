Кортес-Акоста хочет подраться с Волковым или Ганом за временный титул

Боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC доминиканец Вальдо Кортес-Акоста заявил о желании подраться за временный титул.

«Если мне не назначат бой на турнире UFC в Мексике, то я хочу драться с Волковым или Ганом. Думаю, мы не увидим бои Аспиналла в ближайшее время. Тогда почему бы не ввести временный титул? Кто победит, получит право драться с чемпионом. Так было бы правильно.

В UFC могут сказать: «Вальдо, вы с Волковым дерётесь за временный пояс, а затем победитель выходит на победителя реванша между Ганом и Аспиналлом». Либо могут сказать, чтобы я дрался с Сирилем Ганом за временный титул, а победитель встретится с Томом Аспиналлом. Любой и вариантов мне подходит», — цитирует бойца MMAFighting.