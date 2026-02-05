Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кортес-Акоста хочет подраться с Волковым или Ганом за временный титул

Кортес-Акоста хочет подраться с Волковым или Ганом за временный титул
Комментарии

Боец в тяжёлом весе (до 120 кг) UFC доминиканец Вальдо Кортес-Акоста заявил о желании подраться за временный титул.

«Если мне не назначат бой на турнире UFC в Мексике, то я хочу драться с Волковым или Ганом. Думаю, мы не увидим бои Аспиналла в ближайшее время. Тогда почему бы не ввести временный титул? Кто победит, получит право драться с чемпионом. Так было бы правильно.

В UFC могут сказать: «Вальдо, вы с Волковым дерётесь за временный пояс, а затем победитель выходит на победителя реванша между Ганом и Аспиналлом». Либо могут сказать, чтобы я дрался с Сирилем Ганом за временный титул, а победитель встретится с Томом Аспиналлом. Любой и вариантов мне подходит», — цитирует бойца MMAFighting.

Материалы по теме
Льюис признался, что считает победу нокаутом в бою с Волковым своей любимой в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android