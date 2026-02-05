Скидки
Чендлер высказался о возможном бое между Топурией и Гэтжи

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер высказался о возможном бое между чемпионом в лёгком весе Илией Топурией и обладателем временного пояса в лёгком весе Джастином Гэтжи.

«Если пересмотреть бои Гэтжи с (Дастином) Порье, Гэтжи со мной, Гэтжи с Тони Фергюсоном, поединки, где сталкиваются классический ударник против классического ударника, с довольно похожей манерой движений, там он может показать гораздо более техничное выступление.

При этом Илия Топурия, без сомнений самый талантливый и самый опасный боец во всём UFC. Так что задача предстоит крайне сложная. Он будет действовать чуть осторожнее, и для Гэтжи это пойдёт только на пользу», — приводит слова Чендлера MMAJunkie

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 324 в январе, Гэтжи победил единогласным судейским решением британца Пэдди Пимблетта, завоевав временный титул.

