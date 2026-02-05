Скидки
Сэндхаген: я и О’Мэлли обязаны подраться в Белом доме

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил о желании сразиться с экс-чемпионом и соотечественником Шоном О’Мэлли на турнире UFC в Белом доме.

«Я и Шон обязаны подраться в Белом доме. Нет никаких причин, чтобы этого не делать. Постоянно думаю: «Почему этот парень не хочет драться со мной? Он боится?» Но понимаю, что это не так, потому что он не боится драться с другими пугающими парнями. Возможно, я слишком похож на его тренера Тима Уэлча, и он просто не хочет драться с рыжими», — сказал Сэндхаген на своём YouTube-канале.

